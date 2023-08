Milan | Adli lavora per restare Pioli non lo vede | il club ha un piano per lui | Primapagina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) 2023-08-16 22:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Gli ultimi 15 giorni di mercato sono quelli dei saldi, quelli del Condor, quelli in cui gli insoddisfatti e gli esuberi trovano sistemazione per la stagione che prende a iniziare. Aldi queste due categorie abbonda soprattutto la seconda, di insoddisfatti invece se ne vedono pochi all’orizzonte. Il primo nome che viene alla mente pensando a giocatori rossoneri sul mercato e poco utilizzati però è di certo quello di Yacine. Il franco-algerino però, più che nervoso per la sua situazione, sembra voglioso di prendersi quello spazio che non gli è stato concesso nella passata annata. REBUS – Sui social, l’ex Bordeaux non perde occasione per ribadire il proprio amore per il. L’ultimo ...

vuole restare, ilperò non cambia idea e aspetta che arrivino proposte per farlo partire. GIOCATORE - Il centrocampista sta lavorando al massimo per convincere Pioli : vuole più dei 138 ...Commenta per primo Yacineé un vero rebus per il. Da un lato c'è il giocatore che lavora al massimo ed è convinto di ritagliarsi il suo spazio, dall'altro ci sono le idee di Stefano Pioli che non sembra puntare su ...Dopo aver chiuso 8 acquisti in questa finestra di mercato, ilora lavora anche per sfoltire ... Ma con la valigia pronta ci sono anche Yacine, Mattia Caldara e Marko Lazetic . Dopo queste ...

Milan, Adli lavora per restare. Pioli non lo vede, il club ha un piano per lui Calciomercato.com

