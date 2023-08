(Di mercoledì 16 agosto 2023) La prefettura di Agrigento ha noleggiato 23 autobus per trasferire i 1.200che si trovano nella zona di filtraggio deldi, arrivati nei giorni scorsi dall'hot spot di ...

verranno portati nelle strutture di seconda accoglienza della Sicilia e del resto d'Italia. Intanto continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa. Tre imbarcazioni con a bordo 79......partenariati internazionali completi sulla migrazione e loforzato internazionale, anche nel campo della riammissione e garantire le migliori condizioni per il reinserimento dei...... solidarietà; collaborazione tra pari; la sicurezza e la dignità deie il pieno rispetto ...necessari per affrontare le sfide della migrazione come la migrazione irregolare e lo...

Migranti,sfollamento a Porto Empedocle: trasferite 1200 persone Tiscali Notizie

