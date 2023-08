Migranti | sbarchi raddoppiati rispetto al 2022 | 89 158 nei primi sette mesi del 2023

, il governo che doveva fermare la presunta 'invasione' ha invece assistito araddoppiati rispetto all'anno precedente. Nei primi sette mesi del 2023 lo sbarco diclandestini ...Quattrocon complessivi 155 sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani, e guineani, sono stati registrati durante la notte, a Lampedusa. A soccorrere le carrette, tutte salpate da Sfax in Tunisia,...Nei primi sette mesi del 2023 lo sbarco diin Italia è più che raddoppiato: + 115.18%. Ovvero 89.158 contro 41.435 dei primi sette mesi 2022. È quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale che fornisce i primi ...

Il dossier del ministero dell'Interno: "Delitti e femminicidi in calo, più furti e rapine. Aumentano scontri e feriti negli stadi" (Teleborsa) - Nei primi sette mesi del 2023 lo sbarco di migranti in ...Il bilancio delle operazioni di soccorso per gli sbarchi dei migranti nell’Agrigentino, avviate le procedure dei trasferimenti ...