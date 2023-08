Migranti | quota 100mila

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Bisogna tornare lì, al programma elettorale del centrodestra per le elezioni politiche del 25 settembre del 2022. Titolo: Per l’italia. Punto sei: sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale. Forza Italia, Fratelli d’Italie e Lega promettevano che in caso di vittoria elettorale avrebbero ripristinato i decreti sicurezza di Matteo Salvini, messo in piedi un valoroso piano di “contrasto all’immigrazione irregolare” con tanto di “gestione ordinata dei flussi legali di immigrazione”. Una rivoluzione. Ci sarebbe stata una “difesa dei confini nazionali ed europei”, più controlli alle frontiere e “blocco degli sbarchi per fermare la tratta di esseri umani”. Quasi un anno dopo siamo più o meno al punto di partenza, senza “blocchi navali” di sorta, al netto delle lodevoli operazioni geopolitiche in vista di un “Piano Mattei” per l’Africa. Comprensibile, sia chiaro: certi guai non si ...