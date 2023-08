(Di mercoledì 16 agosto 2023) Quattrocon complessivi 155 sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani, e guineani, sono stati registrati durante la notte, a. A soccorrere le carrette, tutte salpate da Sfax in ...

Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa, ripresi i trasferimenti Euronews Italiano

Quattro sbarchi con complessivi 155 sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani, e guineani, sono stati registrati durante la notte, a Lampedusa. A soccorrere le carrette, tutte salpate da Sfax in ...I migranti arrivati nella notte sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 2.278 ospiti ...