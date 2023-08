Migranti | nel 2023 oltre 100 000 sbarcati | il doppio del 2022

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Ha superato quota 100.000 il numero diin Italia nel. Lo si deduce dal sito del Viminale, che nel suo 'cruscotto statistico' indica alle ore 8 del 14 agosto scorso 99.771 arrivi, e dal numero di persone soccorse dalle ore 8 del 14 agosto a oggi: almeno (secondo le cifre ufficiali) 299 ieri e 155 la notte scorsa. In tutto si tratta di 100.225 persone. Il numero di, secondo il Viminale, è raddoppiato rispetto allo scorso anno: erano stati 48.028 nello stesso arco di tempo dele 33.881 nello stesso arco di tempo del 2021.

'Via libera all'ingresso di 40mila lavoratori stranieri extracomunitari interamente impegnatilavoro stagionale nei settori agricolo e turistico - alberghiero'. Lo rende noto la Coldiretti nell'evidenziare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpcm che integra i flussi stagionali ...Da Paese di partenza verso altri Stati, dagli anni '90 in poi l'Italia è diventata punto di arrivo centraleMediterraneo per migliaia di, prima dall'Est Europa, poi dall'Africa Subshariana e dal Medio Oriente A cura di Giacomo CadedduAumentano i soccorsi a seguito di eventi Sar, coinvolti72,64% dei casi: 64.764 (di cui 3.777 ..., sbarchi a raffica a Lampedusa Sono 299 isbarcati ieri a Lampedusa. Sette i ...

Il governo sta chiedendo aiuto alle ong per soccorrere i migranti nel Mediterraneo Il Post

Agrigento, 16 ago. (askanews) - La prefettura di Agrigento ha noleggiato 23 autobus per trasferire i 1.200 migranti che si trovano nella zona di filtraggio ...