L'umanitaria Humanity 1 è arrivata nel porto di Ancona, con a bordo 106 migranti raccolti in mare nell'area Sar libica. Si tratta dello secondo approdo nel capoluogo marchigiano per la nave della ...

Migranti: nave Humanity ad Ancona, sindaco 'la città è satura' Tiscali Notizie

"Ancona è satura. Ho parlato poco fa anche con il sottosegretario dell'Interno Prisco". Lo ha detto ai giornalisti il sindaco Daniele Silvetti, alla banchina 19 del porto dove è in corso lo sbarco di ...Sono più che raddoppiati gli sbarchi di migranti nei primi sette mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ricordate quando Giorgia Meloni diceva “blocco navale subito” Secondo i d ...