Migranti | 101 386 arrivi da gennaio Numeri in linea con il 2016 | anno del record storico di sbarchi in Italia quando c’era Renzi premier

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tre barchini approdati a Pantelleria,incessanti a Lampedusa dove, da mezzanotte, sono stati 277 i nuoviregistrati: viaggiavano su sette barchini soccorsi nel Canale di Sicilia dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Nell’hotspot dell’isola gli ospiti sono oltre 1.800: 586 sono stati trasferiti in mattinata sul traghetto diper Porto Empedocle. Nella stessa cittadina marinara a pochi chilometri da Agrigento, dopo le tensioni degli scorsi giorni, si prova a tornare alla normalità con trasferimenti in pullman verso le altre regionine (Piemonte, Umbria, Campania e Lombardia). Tutto questo mentre il sindaco di Ancona protesta contro i nuovi trasferimenti nella sua città e mentre sul molo sbarcano i 106soccorsi dalla nave Humanity 1 ...

Tornando ai numeri pubblicati dal Viminale, dall'inizio dell'anno sono 101.386 i migranti sbarcati sulle coste italiane (dato aggiornato alle 8 del mattino del 16 agosto).