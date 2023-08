Meteo | ondata di calore nel weekend | poi le cose cambieranno

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Le previsioniper questa seconda metà di agosto indicano l’esplosione di un caldo abbastanza intenso. Ma solo per i prossimi giorni. L’evoluzione dei prossimi giorni è fin troppo chiara, secondo gli esperti di 3B. Andremo incontro a un graduale aumento delle temperature con picchi di 38-40 gradi che si registreranno al Centro-Nord tra ildel 19 e 20 agosto e l’inizio della prossima settimana. Il motivo di una simile impennata si lega allo sprofondamento di una depressione atlantica verso il comparto europeo occidentale. La tendenzadella fine mese indica possibili temporali in arrivo. Foto 3B.comEvoluzione dela fine mese Successivamente, affermano gli esperti del sito 3B, sull’Italia ci sarà una situazione da tenere d’occhio ...

L'allera, inizialmente fissata fino a venerdì 18, è stata prolungata fino all'inizio della ... seppur al momento le modalità della fine di questadi caldo, così come le possibilità del ...Ecco quindi gli ultimi aggiornamenti sul. Fiammata poi addio all'estate, i giorni da segnare ... Caldo, la terzaribalta l'Italia. Quali saranno le città più torride Tuttavia, quelle ...La terzadi calore di quest'estate 2023 è in arrivo: l'anticiclone africano, ribattezzato Nerone , si ... L'afa in arrivo sulla Sardegna viene spiegata anche dagli esperti dell 'Ufficiodell'...

Meteo: quanto durerà l'ondata di Caldo Occhio alle prossime mosse dell'anticiclone africano Nerone iLMeteo.it

Secondo le previsioni meteo è in arrivo una terza ondata di caldo che porterà le temperature a salire intorno ai 40 gradi su tutta Italia. Ecco i dettagli ...L’Estate 2023 è stato segnato da grandi estremi meteo in fatto di caldo, ma anche di violenti temporali che sono un po’ la faccia della stessa medaglia.