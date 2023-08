Meteo | Nerone brucia anche dopo Ferragosto | ecco dove e quando finirà l' afa

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'anticiclone africano porta sull’Italia una nuova ondata di calore: si rafforzerà soprattutto da venerdì 18 agosto, con l’apice nel week-end del 19 e 20 o. Ci aspettano temperature in salita: la colonnina di mercurio tornerà a toccare i 40 gradi, fissandosi intorno ai 35-38 su gran parte del Paese. Fino al 25 non sono al momento previsti particolari scossoni. E

Ma non finisce qui: è nei prossimi giorni chesi rafforzerà ulteriormente, con picchi di 40 ... Nel giorno di Ferragosto, secondo le previsioni di.it , il bel tempo sarà assicurato sulla ...L'ondata di caldo che sta per interessare l'Italia potrebbe non avere vita lunga: l'anticlone, che farà sentire ancora una volta i suoi effetti per qualche giorno, sarebbe quindi l'ultimo affondo del caldo afoso di questa estate 2023. Ma quando dovrebbe verificarsi questa inversione di ...... effetto dell'anticiclone africano, che nei giorni successivi si rafforzerà ulteriormente portando la colonnina di mercurio anche a 40 gradi. È la previsione di.it . Oggi il bel tempo ...

Anticiclone Nerone, quanto dura il caldo africano: le previsioni meteo il Resto del Carlino

Sole e caldo e temperature fino a massime di 33 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 16 agosto ...Oggi allerta temporali in Trentino Alto Adige e Cadore. Da venerdì l’anticiclone africano aumenterà la sua potenza. L’apice nel week end soprattutto in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara e in ...