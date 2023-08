Meteo mercoledì | alta pressione e caldo su tutta Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 agosto 2023) PrevisioniSITUAZIONE. Secondo le previsionici sarà prevalente stabilità atmosferica, ad eccezione di variabilità diurna sulle zone alpine in genere con alcuni rovesci o temporali di calore in attenuazione in serata. Un po’ di variabilità diurna anche sull’Appennino centro-settentrionale con qualche rovescio, specie sul settore laziale-abruzzese. Temperature in lieve aumento anche al Sud, punte di 37/38°C sulle zone interne sarde.MERCOLEDI’ 16 AGOSTO. Nord: Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo locale instabilità diurna in prossimità delle Alpi con qualche rovescio o temporale in sconfinamento all’alto Veneto. Temperature stabili, massime tra 33 e 37. Centro: Tempo stabile e soleggiato, salvo un po’ di variabilità diurna sull’Appennino Toscano, con ...