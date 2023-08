Messi segna ancora in Mls | Inter Miami in finale di Leagues Cup

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lionela segno in Mls. L'argentino ha siglato un gol nel 4 - 1 dell'contro l'Union Philadelphia che ha consentito alla squadra della Florida di qualificarsi per la...

Lionelancora a segno in Mls. L'argentino ha siglato un gol nel 4 - 1 dell'Inter Miami contro l'Union Philadelphia che ha consentito alla squadra della Florida di qualificarsi per la finale della ...Lionelnon vede l'ora di alzare il suo primo trofeo americano. Avrà la possibilità di farlo domenica 20 agosto alle 3 del mattino italiane nella finale di Leagues Cup (la prima della storia per ...ha segnato di sinistro da 25 metri al 20 . Prima di lui, aveva segnato Josef Martinez al 3 , lo stesso Martinez ha poi fornito l'assist a. In gol anche Jordi Alba, altro ex Barcellona ...

Il volto dell'Inter Miami è cambiato come dalla notte al giorno non solo per l'arrivo di Messi, ma anche per il contemporaneo approdo dei suo ex sodali al Barcellona Sergio Busquets e Jordi Alba.Lionel Messi ancora a segno in Mls. L'argentino ha siglato un gol nel 4-1 dell'Inter Miami contro l'Union Philadelphia che ha consentito alla squadra della Florida di qualificarsi per la finale della ...