Messi altro gol con l’Inter Miami | è sul podio dei marcatori di tutti i tempi del

Ci ha messo poco Leo Messi ad ambientarsi nella Major League Soccer americana. D'altronde, dato il talento smisurato della Pulce, era facilmente prevedibile che il suo impatto oltreoceano potesse essere significativo. Il poker dell'Inter Miami in Leagues Cup e i gol di Lionel Messi stanno entusiasmando la folla e, soprattutto, scrivendo nuove pagine della sua carriera e della storia del club. Il 4-1 al Philadelphia Union non solo porta il club di Miami in finale

Leo Messi segna pure in semifinale di Leagues Cup e le reti diventano 9 in 6 partite. Domenica può già vincere il suo primo titolo con l'Inter Miami.Oltre 20 mila spettatori, biglietti alle stelle e un'altra rete per l'argentino nella semifinale contro Philadelphia. E sul mercato secondario biglietti venduti a 1000 dollari ...