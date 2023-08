Meloni preparata | Schlein invece  La Ferilli demolisce la sinistra

Quando è stata eletta Giorgiaha scritto sui social, ironica: "Il treno viaggia in orario, ... Dicono: è. Ma che fosselo sapevo anche prima. L'errore della sinistra sotto ......a casa e consumata sotto l'ombrellone, portata da casa e scelta dal 34% dei vacanzieri, ... radicchio e albicocche, ma sono d'aiuto anche insalate, cicoria, lattughe,, peperoni, ...per nulla! Ma la, tanto intelligente enon l'ha ancora capito e invece di dire a Bonaccini "hai ragione, provvedo subito", gli risponde per dirgli che sta cercando visibilità... solo ...

"Schlein troppo radicale, Meloni coerente e preparata". Sabrina ... ilGiornale.it

Nella nostra intervista di copertina, l'attrice lancia un attacco alla dirigenza dei Democratici: «Anche sotto elezioni, contro Giorgia Meloni hanno sbagliato strategia» ...La premier lo ha accusato di “non essere sincero” sui fondi, di “cercare visibilità” e di essere “nervoso”. Il governatore, dopo mesi di mediazione, ora ...