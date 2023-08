Matrimonio | 20 000€ di budget per 2 coppie su 3

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Si è ufficialmente aperta la stagione dei matrimoni e, dopo un triennio difficile a causa della pandemia, gli italiani tornano a organizzare le loro cerimonie in grande stile e a investire sui banchetti nuziali.È quanto emerge dall’Osservatorio Matrimoni 2023 di ProntoPro, il marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta, che nei primi mesi del 2023 (tra gennaio e aprile) ha registrato un +80% di richieste per servizi legati al matrimonio rispetto allo stesso periodo del 2022. Il settore è dunque in ripresa, dopo un calo di richieste tra il 2019 e il 2020 del 35% e di un ulteriore 22% tra il 2020 e il 2021; nel 2022 i numeri — seppure si registrasse un +45% rispetto al 2021 — non recuperavano il gap pre pandemia, con un -27% in confronto al 2019. Tuttavia, parallelamente alla crescita delle richieste per i professionisti del settore, si ...