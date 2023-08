Masters 1000 Cincinnati 2023 | Sinner crolla contro un sontuoso Lajovic | Fritz elimina Sonego

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Jannikunal suo esordio, nel secondo turno, aldi. L’azzurro, reduce dalla storica vittoria dell’altro mille, quello di Toronto, si è presentato in Ohio non al meglio della forma e un po’ stanco e svuotato, ma a fare la differenza è stata anche la prestazione sopra le righe del terraiolo serbo, che ha giocato un match davvero strabordante, riuscendo a vincere 6-4 7-6(4) e avanzando in questo modo agli ottavi di finale. Disco rosso immediato per l’altoatesino, chiamato ora a ricaricare le batterie per poi ritrovare il suo tennis agli Us Open, l’ultimo vero grande obiettivo stagionale insieme a quello di volare alle Atp Finals. Nel primo set l’esperto serbo, 33 anni, è ...

L'azzurro sconfitto in 2 set dal serbo, out anche Musetti e Sonego Jannik Sinner eliminato a sorpresa oggi al secondo turno dell'Atpdi Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 8 e reduce dal trionfo aldi Toronto, all'esordio è stato sconfitto in 2 set dal serbo Dusan Lajovic, che si è imposto per 6 - ...CINCINNATI (USA) -da dimenticare per i tre azzurri in gara al secondo turno: Lorenzo Musetti è stato eliminato dal numero 3 del mondo Medvedev senza mai riuscire a entrare in partita. Sconfitta anche per ...Medvedev domina contro Musetti, Sonego k.o. contro l'americano Fritz Lorenzo Musetti eliminato da Daniil Medvedev al secondo turno dell'Atpdi Cincinnati 2023. Lorenzo Sonego sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz. Medvedev, testa di serie numero 3, ha sconfitto l'azzurro per 6 - 3, 6 - 2 in un match senza storia. Medvedev ...

(Adnkronos) – Jannik Sinner eliminato a sorpresa oggi al secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, testa di serie numero 8 e reduce dal trionfo al Masters 1000 di Toronto, all’esor ...Lorenzo Musetti eliminato da Daniil Medvedev al secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati 2023. Lorenzo Sonego sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz.