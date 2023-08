Masters 1000 Cincinnati 2023 | Alcaraz soffre ma batte Thompson in tre set Fuori Rublev

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Primi match di secondo turno aldi, che nella notte italiana ha visto andare in scena alcuni incontri piuttosto interessanti. Su tutti l’esordio del numero uno del mondo Carlos, che ha battuto l’australiano Jordancon il punteggio di 7-6 4-6 6-3 dopo due ore e 48 minuti di gioco. Ancora una prestazione non brillantissima da parte dello spagnolo, reduce dalla sconfitta in quarti di finale a Toronto. Qualche errore di troppo e soprattutto un pessimo rapporto con le palle break hanno complicato la vita ad, che nel primo set ha mancato le prime 8 palle break per chiudere con un eloquente 2/12. Lo spagnolo si è trovato anche sotto di un break sul 4-2, per poi trovare l’immediata reazione al termine di un infinito ...