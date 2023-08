Massimo Segre a Cristina Seymandi | Dire la verità non è violenza | il discorso l' ho fatto per tutelarmi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il caso tracome si sa è finito in tribunale. L'uomo dopo le tante parole della ex compagna ha provato a spiegare in una lettera a La Stampa le sue giustificazioni: "Non vi èad affermare lapubblicamente. Raccontare che la Signoraprima anc

e il video della vendetta, parlano i presenti alla festa: 'Non sapevamo niente, qualcuno ha anche pianto' - guarda IL NOSTRO PATTO - Tuttavia, la loro non era una coppia aperta: 'Da ...Il video del discorso diche, durante una serata che sarebbe stata dedicata ad annunciare il matrimonio con Cristina Seymandi , accusa la, ormai, ex compagna di tradimento davanti ad amici e familiari è ...... chiedendole di sposarmi e ottenendone l'assenso, io non sono più stato libero di amare altre e così avrebbe dovuto essere per lei' ha scritto nella sua lettera. 'Così intendevamo ...

La battaglia tra Massimo Segre e Cristina Seymandi diventa legale: incaricati gli avvocati Open

Massimo Segre, il commercialista e finanziere torinese che insieme con la ex fidanzata e mancata moglie Cristina Seymandi ha innescato la querelle che si ...La lettera dell'imprenditore: il manager chiarisce perché ha deciso di parlare dei tradimenti innanzi ad altre persone ...