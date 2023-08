Marghera | resta in carcere la donna che ha evirato l’ex marito Gli inquirenti | dubbi sul tentativo di stupro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Inizialmente aveva raccontato di aver tagliato il pene dell’uomo per difendersi da un’aggressione sessuale, ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al Gip

I fatti sono avvenuti sabato scorso in un appartamento di. I due, entrambi stranieri ma da ... Davanti al Gip di Venezia la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere e resta reclusa ...

I fatti sono avvenuti sabato scorso in un appartamento di Marghera. I due, entrambi stranieri ma da anni ... Davanti al Gip di Venezia la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere e resta ...Secondo la Procura si è trattato di un atto premeditato. Per l’uomo, danni permanenti. La gip convalida l’arresto della 35enne per lesioni gravissime ...