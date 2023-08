Mare Fuori – Il Musical | Andrea Sannino e Giulia Molino nel cast

(Di mercoledì 16 agosto 2023)Ildi– Il, diretto da Alessandro Siani, prende sempre più forma, tra volti resi celebri dalla fiction Rai e new entry pronte a stupire gli spettatori che andranno a vedere le gesta dell’IPM in versione teatrale. Hanno infatti superato la fase dei provini due volti noti del piccolo schermo. Partiamo dalla serie in sé. Oltre agli attori deloriginale già annunciati nelle scorse settimane, ossia la protagonista Maria Esposito (Rosa Ricci), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Antonio D’Aquino (Milos) e Antonio Orefice (Totò), arrivano dalla versione tv diEnrico Tijani, che nella terza stagione della fiction ha interpretato Dobermann, e Carmen Pommella alias l’educatrice Nunzia. Secondo ...

... brano di(QUIZ) Stefano D Onofrio - 13 Maggio 2023 Sei in Once Upon a Time: che storia avresti - QUIZ Cora Cammarasana - 14 Aprile 2023 La tua pubblicità su Ciak Generation Contattaci ...L'attacco della Juventus al momento è in alto, Vlahovic e Kean potrebbero partire con buone ... l'arrivo del belga, che ad Allegri piacerebbe molto, sarebbequestione. Tra gli obiettivi ...Intanto, però, nel giorno del loro 'compleanno', a 51 anni dal ritrovamento in, i Bronzi di Riace fanno bella mostra nel teaser del progetto ' Semidei '. Guarda il video Per visualizzare il ...

Palmi terra di vip, Giulia Salemi e “Mare Fuori” tra delfini e Varia: “Calabria, esperie ... StrettoWeb

Il cast di Mare Fuori – Il Musical, diretto da Alessandro Siani, prende sempre più forma, tra volti resi celebri dalla fiction Rai e new entry pronte a stupire gli spettatori che andranno a vedere le ...Il cast di Mare Fuori – Il Musical, diretto da Alessandro Siani, prende sempre più forma, tra volti resi celebri dalla fiction Rai e new entry pronte a stupire gli spettatori che andranno a vedere le ...