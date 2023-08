Sarà l'arbitro Matteodi Genova a dirigere, sabato prossimo, il Napoli campione d'Italia nella prima partita della stagione 2023 - 24, in casa del Frosinone. Tra le altre designazioni della prima giornata, il ...Gli arbitri di Inter e Milan: Fabbri e. Manganiello per il Napoli, Colombo per la Roma . Di Bello per Lazio - Juve: non vide il mani di Danilo . Tante proteste quandola Lazio, ...Sarà l'arbitro Matteodi Genova a dirigere, sabato prossimo, il Napoli campione d'Italia nella prima partita della stagione 2023 - 24, in casa del Frosinone. Tra le altre designazioni della prima giornata, il ...

Marcenaro arbitra il Napoli campione, Inter-Monza a Colombo Agenzia ANSA

Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - Gli arbitri della prima giornata di Serie A, in programma nel prossimo fine settimana. Empoli-Verona (sabato 19 agosto, ore 18.30): Massimi; Frosinone-Napoli (sabato 19 a ...Inter-Monza a Colombo. La sfida tutta bianconera di domenica sera tra Udinese e Juventus sarà diretta da Rapuano e il posticipo di lunedì sera, Bologna Milan, da Pairetto Sarà l'arbitro Matteo ...