Mandello del Lario | bambina di 11 anni dispersa nel lago di Como

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Una ragazzina di 11, residente con la famiglia a Bulciago (Lecco), èda ieri pomeriggio nelle acque del ramo lecchese deldi, di fronte all'abitato didel. La bimba, dopo essere entrata in acqua, è scomparsa in profondità nel, vicino alla foce del torrente Meria, nelle vicinanze del Lido. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la piccola non sapesse nuotare.

... continuano le ricerche della bambina senegalese di 11 anni entrata in acqua incautamente nelle vicinanze della focetorrente Meta insieme a due sorelline e a un'amica, aLario. ...La spiaggia diLario è stata transennata e le ricerche vanno avanti dal pomeriggio, con l'aiuto dei sommozzatori dei vigilifuoco.Si teme il peggio: una bambina senegalese di 11 anni è dispersa dopo che si era tuffata sulla sponda leccheselago di Como, aLario. La ragazzina era entrata in acqua in prossimità della focetorrente Meria, affollata di bagnanti per il Ferragosto, ma non è più riemersa. L'allarme è scattato poco prima delle ...

Mandello del Lario (Lecco), bimba di 11 anni si tuffa in acqua ma non riemerge | Ventenne disperso nel lago di Bolsena TGCOM

Parimenti nell'alto Lazio, sono ormai al lumicino le speranze di trovare vivo il corpo del giovane senegalese ventenne in vacanza sul lago di Bolsena con la ...Una bambina dispersa nel ramo lecchese, in acqua senza saper nuotare - Al Tempio Voltiano divieto di balneazione sempre ignorato ...