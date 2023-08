Mandello del Lario | bambina di 11 anni dispersa nel lago di Como

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Una ragazzina di 11, residente con la famiglia a Bulciago (Lecco), èda ieri pomeriggio nelle acque del ramo lecchese deldi, di fronte all'abitato didel. La bimba, dopo essere entrata in acqua, è scomparsa in profondità nel, vicino alla foce del torrente Meria, nelle vicinanze del Lido. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la piccola non sapesse nuotare.

