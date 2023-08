Mancini | l' Arabia Saudita insiste | tutti i dettagli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) INVIATO A GEDDA - Chissà se la mancanza di un bomber può essere alleviata dai 102,5 milioni di riyal - circa 25 milioni di euro , spiccio in più spiccio in meno - che potrebbero finire sul conto in ...

... spiccio in più spiccio in meno - che potrebbero finire sul conto in banca di Robertoogni anno, per almeno tre stagioni, se dovesse accettare la panchina dell'Saudita . Sì perché il ...Neymar sbarca all'Al Hilal e comincia l'avventura inSaudita. Il 31enne attaccante brasiliano è stato acquistato per circa 80 milioni e ha ... Riflettori puntati su Roberto, che ha ...Spiegazione confermata da una intervista dello stessoa Repubblica. Insomma l'non c'entra e nemmeno il nodo Buffon. La stampa saudita, dopo avere incassato il no di Mourinho, ha ...

Mancini, l'Arabia offre 60 milioni: le pressioni dello staff per accettare Corriere della Sera

L'ex allenatore del Napoli punterebbe su Di Lorenzo, Chiesa gli piace come giocatore: al centro ci sarà forse qualche possibilità in più per Raspadori ...Il Ferragosto italiano e calcistico si è improvvisamente incendiato con un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che nessuno o quasi si aspettava. Vale a dire, le dimissioni da parte di Roberto ...