Mancini e Gravina | due imputati | un’unica pena

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un ct che non aveva in mano la Nazionale: è questo quello che trapela dalla vicenda, scatenata, da un lato, e culminata, dall'altro, con le dimissioni del tecnico. Una decisione spiazzante che ci ha fatto riavvolgere il nastro alla ricerca dei dettagli, dei passaggi che ci siamo persi per strada.

L'addio diL'ho incontrato prima dell'estate, ma non ne ho parlato con lui e né col mio amico. Credo ci siano state delle concause di situazioni, con l'addio che poi è diventato ......avrei scelto un altro allenatore, come Conte, senza infilarmi in questo ginepraio per Spalletti, che stimo ed è un amico. La questione ct è stata una valanga scattata poco a poco, ma...... Massimo Moratti , parla di Romelu Lukaku e commenta la situazione di empasse fra la FIGC e il Napoli per quanto riguarda Luciano Spalletti , scelto daper sostituiresulla panchina ...

Mancini: 'Mai visto un presidente federale cambiare lo staff del ct! Gravina non ha voluto che restassi' | Nazionali ... Calciomercato.com

Dopo un Ferragosto tutt'altro che di riposo dopo le dimissioni choc di Roberto Mancini, dietro le porte chiuse di via Allegri si preme sull'acceleratore per arrivare al più presto alla nomina del ...Sulla polemica del prossimo ct della Nazionale, Quagliariello (Forza Italia): «Sembra l’Unione Sovietica, bisogna rispettare un contratto tra privati». Marcheschi (Fratelli d’Italia): «Non iniziamo un ...