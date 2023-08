Manchester City-Siviglia LIVE | pochi minuti al calcio d’inizio

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Allo stadio Georgios Karaiskakis, il match valido per la finale di Supercoppa Europea tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Georgios Karaiskakis,si affrontano nel match valido per la finale della Supercoppa Europea 2022/2023.0-0: sintesi e moviolaalle ore 21.00 Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Ederson; Walker, Akè, Gvardiol, Akanji; Rodri, Kova?i?; Grealish, Palmer, Foden; ...

Commenta per primo Ilnon molla Bernardo Silva e, ancora una volta, blinda uno dei gioielli della rosa a disposizione di Pep Guardiola . Dopo un'estate intera passata a parlare di trasferimento verso il ...Alle ore 21 in campo la finale di Supercoppa Europea trae Siviglia, ecco le formazioni ufficiali Alle ore 21 in campo la finale di Supercoppa Europea trae Siviglia, ecco le formazioni ufficiali:(4 - 2 - 3 - ...Commenta per primo: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Palmer, Grealish; Haaland. Siviglia; Bounou, Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Torres, Lamela; ...

Fischio d'inizio alle 21 al Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo Stasera si assegna la Supercoppa europea di calcio. In campo Manchester City, vincitore della Champions League e… Leggi ...Questa sera, alle ore 21, si sfideranno Manchester City e Siviglia, gara valida per la Supercoppa Europea. Di seguito le formazioni ufficiali. MANCHESTER ...