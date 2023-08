Manchester City-Siviglia | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, finale della Supercoppa Europea 2023. La compagine inglese si presenta a questo appuntamento per la prima volta, avendo vinto la prima Champions League della sua storia nella scorsa stagione battendo l’Inter nella finale di Istanbul. I Citizens sono il 40° club a partecipare a questa competizione e il terzo esordiente consecutivo dopo il Villarreal nel 2021 e l’Eintracht Francoforte nel 2022. Gli Sky Blues potrebbero diventare la 25^ squadra ad alzare il trofeo e la prima nuova vincitrice dopo il Bayern Monaco nel 2013. Questa sera si affrontano per l’ottava volta nella competizione una squadra inglese e una spagnola: nei sette precedenti il bilancio è favorevole all’Inghilterra con quattro vittorie a ...

Commenta per primo: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Palmer, Grealish; Haaland. Siviglia; Bounou, Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Torres, Lamela; ...Commenta per primo È ancora agosto ma si gioca già per un trofeo, il primo della stagione: la Supercoppa Europea . Se lo contendonoe Siviglia alle 21 al Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo. Le due squadre vincitrici delle passate Champions League ed Europa League, ai danni di Inter e Roma , hanno iniziato la ...PIREO (GRECIA) -contro Siviglia, in palio il primo trofeo europeo della stagione. I club che hanno sconfitto Inter e Roma nelle scorse finali di Champions ed Europa League, si affrontano in gara secca ...

La Supercoppa europea riapre le danze per quanto riguarda le grandi notte europee della stagione 2023/24. Il Manchester City di Guardiola reduce dal Triplete sfida il Siviglia di Mendilibar allo ...