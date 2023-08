Manchester City | Laporte verso l'Arabia Saudita

Commenta per primo Aymeric Laporte può lasciare il. Il difensore spagnolo di origine francese (classe 1994 ex Athletic Bilbao) è in trattativa con l'Al - Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.in campo oggi, mercoledì 16 agosto, contro il Siviglia per la Supercoppa Europea. Le due squadre si affronteranno alle 21 al Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo. Sarà visibile su in ...Ilha trovato l'intesa per il passaggio del difensore centrale, ormai esubero di Guardiola. Tutti i dettagli dell'operazione. Il calcio internazionale è nuovamente sotto i riflettori con una notizia ...

Manchester City-Siviglia oggi per la Supercoppa europea, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della finale Sport Fanpage

Scopri dove vedere in diretta la partita Manchester City-Siviglia,, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Questa sera ad Atene la sfida di Supercoppa europea tra il Manchester City, vincitore della Champions League, e il Siviglia, squadra che ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League.