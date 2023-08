Manchester City | Laporte ai saluti | su di lui un club arabo

Ile il Siviglia si sfideranno in una partita che promette scintille. Ma quali sono i punti di forza e le debolezze delle due squadre: Tra successi e inaspettate ...L'ex calciatore brasiliano naturalizzato portoghese, 45 anni, è già al lavoro per centrare quello che può diventare il suo primo colpo sul mercato: il terzino destro del, Joao Cancelo ...A testimonianza della sua validità va sottolineato che ilquest'anno ha di fatto vinto il Treble con quest'assetto (Rodri e Jones centromediani, De Bruyne e Gundogan mezzeali del ...

Man City, sogno Dani Olmo per sostituire De Bruyne GianlucaDiMarzio.com

Calciomercato, le ultime notizie in diretta. Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della ...Mercoledì ad Atene si assegna il primo trofeo della stagione, con gli inglesi strafavoriti. Il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a ...