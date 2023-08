Malattie | ondate di calore | fallimenti dei raccolti | come El Niño può uccidere e pesare sull’economia

...temperature elevate che fanno salire al livello 2 (arancione) il bollettino dell'allerta per... in particolare nelle persone anziane, i neonati e i bambini, le persone concroniche, le ......temperature elevate che fanno salire al livello 2 (arancione) il bollettino dell'allerta per... in particolare nelle persone anziane, i neonati e i bambini, le persone concroniche, le ...... i bambini molto piccoli e le persone affette dacroniche'. Lo evidenzia il bollettino sulledi calore del ministero della Salute che monitora 27 città. Sempre nelle prossime 48 ore ...

Allerta caldo, da domani bollino arancione (livello 2) Roma Capitale

Il fenomeno meteorologico El Niño è appena iniziato. Questo innalzamento naturale delle temperature nell’Oceano Pacifico si verifica in media ogni due-sette anni. Questi episodi durano generalmente tr ..."Per giovedi 17 e venerdi 18 agosto sono previste temperature elevate che fanno salire al livello 2 (arancione) il bollettino dell'allerta per ondate di calore emesso dal Dipartimento di Epidemiologia ...