Malala Yousafzai | l’attivista bambina che lotta per il diritto all’istruzione

(Di mercoledì 16 agosto 2023) In ogni angolo del mondo, esistono delle persone straordinarie che combattono coraggiosamente contro la violenza e l’ingiustizia. Anche mettendo a rischio la loro stessa vita, si dedicano a difendere i diritti e la libertà altrui,ndo con tenacia contro l’oppressione, la discriminazione e l’abuso. Non indossano mantelli né maschere, ma la loro forza e determinazione li rendono dei veri eroi. Oggi ci immergiamo nel racconto di una figura straordinaria, una giovane donna che sin da piccola si è distinta per il suo coraggio:. Unache ha sfidato le minacce dei talebani pakistani e le ingiustizie socioculturali del suo Paese per difendere il. Ha pagato il prezzo della sua audacia con la violenza più cruda. Ma da quella brutalità, non è ...

La storia del premio Nobel amerita d'essere raccontata ancora e ancora, per evitare a tutti i costi che la memoria si affievolisca e le nuove generazioni non sappiano. Il suo è un esempio di cruciale importanza, ..."Questa Barbie ha un premio Nobel. Lui è solo Ken":, la più giovane premio Nobel per la pace, ha postato su twitter una immagine di lei dentro il box rosa che pubblicizza il film campione d'incassi., attivista per l'istruzione pakistana e Premio Nobel per la pace, ha condiviso su Twitter una foto, assieme al marito Asser Malik, dopo la visione del film sulla Barbie. La foto li ...

