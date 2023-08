Maiorca vs Villarreal – probabili formazioni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilcercherà di riprendersi dalla sconfitta di inizio settimana contro il Real Betis quando continuerà la sua campagna di Liga in trasferta avenerdì 18 agosto sera. Il Sottomarino Giallo ha subito una sconfitta casalinga per 2-1 nella sua prima partita della stagione, mentre il Mallorca ha rimontato per pareggiare 1-1 con il Las Palmas nella sua prima partita della campagna 2023-24. Il calcio di inizio diè previsto alle 19:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlè andato in svantaggio nel primo tempo della partita inaugurale con il Las Palmas il 12 agosto, ma è riuscito a pareggiare nel secondo tempo con Antonio Raillo, con i punti che sono stati ...

...30 Radomlje - Aluminij 20:15 SPAGNA LALIGA Real Sociedad - Girona 17:00 Las Palmas -19:30 Ath. Bilbao - Real Madrid 21:30 SPAGNA LALIGA2 Racing Santander - Eibar 19:00 Saragozza -......30 Radomlje - Aluminij 20:15 SPAGNA LALIGA Real Sociedad - Girona 17:00 Las Palmas -19:30 Ath. Bilbao - Real Madrid 21:30 SPAGNA LALIGA2 Racing Santander - Eibar 19:00 Saragozza -......00 - Real Sociedad vs Girona Ore 19:30 - Las Palmas vsOre 21:30 - Athletic Bilbao vs Real Madrid DOMENICA 13 AGOSTO Ore 17:00 - Celta Vigo vs Osasuna Ore 19:30 -vs Betis Ore 21:...

Maiorca-Villarreal (venerdì 18 agosto 2023 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. La seconda giornata ... Infobetting

Le probabili formazioni di Maiorca-Villarreal, match valido per la seconda giornata di Liga di scena al Visit Estadi ...Quasi un fallimento, per le aspettative che si erano generate e per lo stipendio che percepiva. Cavani, in una stagione davvero complicata per il Valencia, aveva un ingaggio di 5 milioni lordi, a cui ...