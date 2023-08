“Magistrati intimiditi se disturbano il potere” | toghe progressiste contro Nordio per le azioni disciplinari a chi processa Renzi e i suoi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “Continuano ad arrivare segnali all’intera magistratura di non disturbare i potenti“. Così Area, la maggiore corrente progressista dell’Associazione nazionale, stigmatizza in una nota l’azione disciplinare intrapresa dal Guardasigilli Carloi pm fiorentini titolari del processo Open, in cui è imputato l’ex premier Matteo. I sostituti procuratori Luca Turco e Antonino Nastasi sono accusati di “grave violazione di legge” per aver trasmesso al Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ne aveva fatto richiesta) documenti sequestrati sui dispositivi di uno degli imputati, Marco Carrai, dopo che il sequestro era stato annullato dalla Cassazione. Una scelta che però, come ha ricordato nei giorni scorsi la sezione toscana dell’Anm, costituisce non un’evidente ...

