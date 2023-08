Madonna libera tutt* | i look iconici della regina del pop

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Pioniera e anticipatrice,è un’artista con un’enorme carriera che, di riflesso, ha avuto e continua ad avere un grandissimo impatto sulle altre e sugli altri, ispirando chi la ascolta, ma anche chi la guarda. La sua unicità è passata anche e soprattutto attraverso iscelti. Oltre alle parole cantate,, con i suoi abiti, è diventata portavoce di unazione femminile e sessuale che non avrebbe potuto avere scenario diverso da quello degli anni 80. Who’s that girl? Nel periodo in cuiLouise Veronica Ciccone cominciava a sbocciare, la politica, la società, erano in escandescenza. Serviva una risposta creativa dirompente e dura. Da allora e per i 40 anni successivi, fino ad oggi,non si è mai sottratta alle sfide, non ha esitato di fronte ...