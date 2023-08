Madonna compie 65 anni | ma il regalo è tutto per i fan | riprogrammate le date del Celebration Tour

(Di mercoledì 16 agosto 2023)spegne 65 candeline. Il 16 agosto la popstar festeggia il compleanno, quest’anno ancor più speciale dopo la disavventura che l’ha portata in terapia intensiva. Le cose ora sono nettamente migliorate, la cantante si è fatta vedere anche al concerto di Beyoncé e continua giorno dopo giorno a rimettersi in carreggiata anche in vista delche la vedrà impegnata sui palchi diil mondo nei prossimi mesi. Proprio a tal proposito è l’artista stessa a fare un graditoai fan. Live Nation ha infatti annunciato le nuovedellanée, alcune delle qualiin seguito al problema di salute delle scorse settimane. La partenza è fissata per il 14 ottobre da Londra. Da lì la star girerà l’Europa facendo tappa anche ...

Madonna compie 65 anni, mistero sulla location per i festeggiamenti la Repubblica

