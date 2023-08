Madonna compie 65 anni | annunciate le nuove date del Celebration Tour

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Leggi Anchetorna sui social dopo il ricovero in ospedale: 'Ho sentito il vostro amore' Leggi Anchecelebra 40dal primo album, balla in un nuovo video Leggi Anche...

Leggi Anchetorna sui social dopo il ricovero in ospedale: 'Ho sentito il vostro amore' Leggi Anchecelebra 40 anni dal primo album, balla in un nuovo video Leggi Ancheringrazia i suoi figli: 'Fortunata ad essere viva, l'amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina' Il 13 dicembre a New York Nei piani originali, il Celebration Tour, organizzato ...ha rinviato il suo tour mondiale 2023 dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di New York per una seria infezione batterica. Secondo Variety , la popstar americana è ...65 anni lei, 23 anni Rocco Ritchie.ha festeggiato non uno bensì due compleanni nella serata di ieri, in Portogallo, con il mondo quest'oggi chiamato a celebrare la più grande icona pop femminile del ventesimo secolo.

Madonna compie 65 anni, mistero sulla location per i festeggiamenti la Repubblica

Buon compleanno Madonna! La regina del pop compie 65 anni ed è proprio lei a fare un regalo ai suoi follower: sono state annunciate, infatti, le nuove date del Celebration Tour, sospeso dopo il ricove ...La cantante Madonna oggi compie 65 anni e, dopo la malattia e il ricovero, è pronta per il ritorno sul palco: ecco come resta in forma.