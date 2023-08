“Ma la figlia…” Giallo su Diletta Leotta e il parto | la scoperta dei fan sui social

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è incinta da ormai nove mesi e nelle ultime ore è successo qualcosa che sta tenendo i fan col fiato sospeso. Quella del 16 agosto non è una giornata come le altre per la bellissima conduttrice televisiva e potrebbe anche accadere un’altra cosa importantissima. I suoi follower si stanno comunque allarmando perché da ormai diverse ore il suo profilo Instagram tace, nonostante sia usato da lei costantemente. Questo silenzio inusuale sta facendo ipotizzare di tutto. Ci sono diversi indizi che gli utenti stanno analizzando, ma ovviamente bisognerà aspettare l’intervento diper averne certezza. Lei, come sapete, è incinta di Loris Karius, portiere attualmente in forza al Newcastle, e proprio alcuni giorni fa aveva postato una sua meravigliosa immagine con la scritta: “A new day is coming”, ...