“Ma che dite!” Choc a Reazione a catena | la regia censura i concorrenti E Liorni imbarazzato

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Forse in tutti questi anni, va in onda su Rai 1 dal 2007,non aveva mai attirato critiche come nelle ultime settimane. I telespettatori ce l’hanno con gli autori, che accusano di complicare in un modo eccessivo le prove per sabotare i montepremi. Ora però, sono stati i Dai e Dai a sconvolgere tutti. Nessuno si sarebbe aspettato un momento simile, Marcoè rimasto letteralmente basito come gli spettatori all’ascolto. Durante una delle prove più amate di, L’intesa Vincente, i Dai e Dai si sono resi protagonisti di una scena di cattivo gusto, tanto da dover essere ripresi dal conduttore., lacostretta are le parole dei ...