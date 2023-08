L' Ucraina rivendica gli attacchi al ponte di Crimea | Kiev | La guerra non finirà a breve

... Maliuk conferma che con questi droni Kiev ha anche attaccato le petroliere russe nelle scorse settimane: "I droni di superficie marina sono un'invenzione unica del servizio di sicurezza dell'... lo riporta Rbc -, che cita canali Telegram. In precedenza, l'Aeronautica militare aveva reso noto che un gruppo di droni russi si stava dirigendo verso Kharkiv. 16 ago 08:04 Kiev...L'alcune conquiste nell'est e nel sud del Paese, piccoli passi avanti nella sua controffensiva lanciata due mesi fa per liberare i territori del Donbass occupati dai russi. La vice ...

L'Ucraina rivendica (per la prima volta) gli attacchi al ponte di Kerch ... Open

Guerra diplomatica: fra gli invitati di Nuova Delhi c’è Putin, ma non Zelensky. Fanno discutere le esternazioni di Stian Jenssen, il capo di gabinetto del segretario generale Nato Jens Stoltenberg: Uc ...Le ultime notizie sulla guerra: per la prima volta il Servizio di sicurezza civile ucraino conferma i raid di luglio e ottobre. L’India non invita Zelensky al G20, aspetta invece Putin. Passi avanti d ...