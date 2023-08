L’Ucraina nella Nato in cambio dei territori | la strana proposta che scuote l’Occidente

...russe in uno dei Paesi che prima dell'invasione dell'era ...secondo momento approvando sanzioni economico - finanziarie...Intelligence e Sicurezza del parlamento britannico ha definito'......forze ucraine hanno riconquistato il villaggio di Urozhaine... Forza. I nostri difensori stanno consolidando le loro ...'offensiva continua", ha scritto oggi Malyar sul suo canale su ...Il Paese ospitante il summit il 9 e 10 settembre, cui spetta decidere quali non membri invitare, ha scelto di non far parteciparelista resta invece la Russia, nonostante gli appelli a espellerla dal gruppo. Otto gli invitati non membri a cui si aggiunge la Spagna come ospite permanente

L'India non invita l'Ucraina al G20 dove ci sarà la Russia. Kiev rivendica gli attacchi in Crimea - L'amministrazione militare: cinque i feriti dall'attacco russo sulla regione di Kherson