Lucca | morto dopo un coma di 10 giorni il 75enne aggredito in strada Proseguono le indagini per omicidio volontario

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Era statolo scorso 6 agosto da un giovane che lo accusava di aver lanciato uno sguardo di troppo alla sua ragazza. Èoggi, il 16 agosto, ilLuigi Pulcini,undurato 10. La vittima, colpita mentre faceva colazione in un bar di Altopascio, in provincia di, aveva perso conoscenza ed era stata trasportata dall’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. Lì è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di arginare l’emorragia cerebrale che aveva riportato sbattendo violentemente la testa al suolo. L’aggressore, fuggito immediatamente, era stato visto da alcuni testimoni scendere pochi istanti prima dell’aggressione da una Fiat 500. Successivamente, un 30enne si è recato alla caserma di Altopascio ...

Era stato colpito con un pugno ad Altopascio, in provincia di, il 6 agosto da un giovane che, secondo una ricostruzione, lo accusava di aver dato un'... èstamani " ha commentato la sindaca ...Non ce l'ha fatta l 'uomo di 75 anni aggredito brutalmente ad Altopascio , in provincia di, lo scorso 6 agosto 2023. L'anziano, infatti, èa causa delle gravi lesioni riportate in seguito a un pugno che lo aveva colpito in pieno volto al termine di una discussione con un giovane.ALTOPASCIO (). Èin ospedale, il giorno di Ferragosto, l'uomo colpito con un pugno ad Altopascio (), il 6 agosto, da un giovane che, secondo una ricostruzione, lo accusava di aver dato un'occhiata ...

Altopascio (Lucca), morto dopo 10 giorni di coma il 75enne colpito da un pugno TGCOM

Luca Brignone è morto a Tenerife mentre era in vacanza con la fidanzata, il ragazzo è stato travolto da alcune onde anomale ...E' morto in ospedale, il giorno di Ferragosto, l'uomo colpito con un pugno ad Altopascio (Lucca) il 6 agosto da un giovane che, secondo una ricostruzione, lo accusava di aver dato un'occhiata di tropp ...