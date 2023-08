Luca Brignone morto a Tenerife travolto da un’onda anomala | aveva 25 anni Salva la fidanzata

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ha perso la vita a 25, originario di un piccolo paese del Cuneese, Madonna delle Grazie: è, sull’isola spagnola,damentre era sulla spiaggia di Santiago del Teide.era partito per le vacanze insieme con laAlessia, 23, di Vignolo. Lunedì mattina – 14 agosto – hanno raggiunto insieme una caletta lungo la costa di Los Gigantes. Secondo una prima ricostruzione, la coppia era a riva quando è arrivata l’onda. Entrambi sarebbero stati investiti dalla massa d’acqua. Il ragazzo è stato inghiottito dall’onda, mentre lei è riuscita a rimanere a galla ed è stata raggiunta dai bagnini: cosciente, ma in stato ...

Tenerife, un 25enne cuneese muore travolto da un'onda anomala: salva la fidanzata

