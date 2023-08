Luca Brignone morto a Tenerife | travolto da un’onda anomala a 25 anni | “Soccorsi in ritardo | si poteva salvare”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Avevano programmato una vacanza ada tempo e finalmente erano riusciti a partire per trascorrervi 10 giorni:e Alessia Ghibaudo, coppia di fidanzati cuneesi di 25 e 23, erano arrivati sull’isola spagnola sabato pomeriggio, ma la vacanza da sogno si è trasformata in incubo

È morto dopo essere stato travolto da un' onda anomala mentre era in vacanza con la fidanzata a Tenerife . La vittima è un 25enne di Cuneo,, il cui corpo è stato recuperato il giorno di Ferragosto dai soccorritori. L'incidente era avvenuto lunedì e il ragazzo è rimasto disperso in mare per quasi 24 ore.e la ...Per molte ore le ricerche sono state vane, fino a che, intorno alle 12.30 di ieri, 15 agosto, il mare ha riconsegnato alla spiaggia da dove lo aveva preso il corpo senza vita di, 25 anni, di Madonna delle Grazie (Cuneo). Era scomparso lunedì mattina sulla spiaggia di Santiago del Teide di Tenerife dove si trovava con la fidanzata, Alessia, quando sull'arenile si ...A parlare è Alessia Ghibaudo, 23 anni, la fidanzata di, il venticinquenne di Cuneo morto lunedì 14 agosto, travolto da un'onda anomala sulla spiaggia di Tenerife , alle isole Canarie in ...

Tenerife, un 25enne cuneese muore travolto da un'onda anomala: salva la fidanzata TGCOM

Segui Tag24 anche sui social Luca Brignone, 25enne di Cuneo, è morto il 14 agosto 2023 mentre faceva il bagno al mare a Tenerife, travolto da un’onda anomala. Luca Brignone, chi era Luca abitava in f ...Un ragazzo di 25 anni è morto a Tenerife travolto da un'onda anomala. La fidanzata è invece riuscita a salvarsi.