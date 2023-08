(Di mercoledì 16 agosto 2023)punta a diventare un punto di riferimenti, lussuoso, nel mondo dell’automotive elettrico Nel 2023,ha raggiunto risultati straordinari, dimostrando ancora una volta la sua forza nell’industria automobilistica globale. Nel primo semestre, fino al 30 giugno, il marchio britannico ha registrato un ordine di circa 17.000 veicoli in tutto il mondo, sottolineando l’attrattiva dei suoi modelli distintivi: l’Eletre, il primo hyper SUV elettrico dell’azienda, e l’Emira, un’auto sportiva a motore centrale. Ecco tutte le novità di unache punta all’ellettrico La produzione dell’Emira è stata portata a un nuovo livello. La fabbrica britannica diha assemblato oltre 2200 unità, registrando un aumento del 381% rispetto all’anno fiscale precedente. Inoltre, gli ordini sono al completo per i prossimi due ...

Quelle forme a cuneo erano già diffuse, lastessa le aveva introdotte nel '70 con la tipo 72, ma la collocazione del radiatore olio rappresentònovità: infatti è a vista, senza il condotto ...Tra i pacchetti a disposizione spiccano lo "Swag Hip Hop Origins", conMercedes - AMG G 63 personalizzata, il "Exige S Legendary Custom Pack" conExige S Legendary personalizzata e il "...... la Zeeker (del gruppo Geely che, come sapete, è proprietario di Volvo, smart,eccetera) che ha in corsoforte campagna di lancio sui nuovi modelli, in particolare la X , che èspecie ...

Lotus: una trasformazione di successo in mobilità elettrica e lusso tuttoteK

Lotus mira a diventare un punto di riferimenti, lussuoso, nel mondo dell'automotive elettrico grazie a grandi progetti per il futuro.Una guida ragionata alle nomination fra storie di avvocati, di ragazzi arrabbiati, di potere, post-apocalittiche e fantasy ...