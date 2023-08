Lotta all’abusivismo all’aeroporto di Fiumicino | multati 3 Ncc “a caccia” di clienti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 agosto 2023)– Presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci”, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno sanzionato 3 autisti NCC abusivi. Sono stati sorpresi presso i Terminal 1 e 3 “Arrivi” mentre provano, senza averne titolo,tra i passeggeri in transito. I Carabinieri li hanno sanzionati amministrativamente per un importo totale di 6.792 €. Denunciati anche 2 passeggeri che, in attesa dei rispettivi voli, sono stati sorpresi ad asportare merce, del valore di circa 300 euro, dagli espositori di un duty-free all’interno del Terminal 1 – Partenze. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona ...