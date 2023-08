Lombardia | a Mantova ristoratore espone un' insegna sconcertante | possibile che nessuno noti il doppio senso?

(Di mercoledì 16 agosto 2023), undiha scelto un nome ambiguo per il proprio locale: ecco come l'ha chiamato, una città situata in, è un gioiello storico e culturale che offre una serie di attrazioni affascinanti per i visitatori. La sua ricca storia, l'architettura mozzafiato e l'atmosfera affascinante la rendono una destinazione da non perdere. Uno dei punti di riferimento più iconici è il Palazzo Ducale, un'imponente residenza dei Gonzaga, una delle famiglie nobili più influenti d'Italia. L'edificio è un capolavoro dell'architettura rinascimentale e ospita affreschi straordinari di artisti come Andrea Mantegna. Esplorarne le stanze lussuose, le corti e i giardini è come fare un tuffo nel passato. Un'altra attrazione di rilievo è la Rotonda di San Lorenzo, una chiesa ...

... Como e Lodi per la; Bologna, Modena e Rimini per l'Emilia - Romagna). In un anno (dal ... Cuneo, Genova, Lecce,, Milano, Roma e Teramo. La rigenerazione urbana Tra i 159 progetti ...... Bergamo: Orto botanico di Bergamo Lorenzo Rota; Gandino: Museo della Basilica; Romano di:... PROVINCIA DICastiglione delle Stiviere: Museo internazionale della Croce Rossa; Cavriana: ...In qualità di associazione che ha promosso l'evento: per la Regioneil consigliere ...l'associazione hanno ricevuto l'encomio da parte del presidente della provincia Carlo Bottani di...

Multe, in Lombardia Mantova tartassata; a Cremona molto meglio OglioPoNews

Restare in città tra i musei, andare in biciletta in pianura, a piedi in montagna o sui laghi. Molte le possibilità in Lombardia, per trascorrere la giornata di ferragosto. Vediamone alcune.La regione resta al primo posto per puntualità, ma nel secondo trimestre il quadro peggiora. Sale al 6,3% la percentuale di aziende che sfora di oltre un mese. Il 42,4% ritarda entro 30 giorni ...