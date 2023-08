L' Oca vince il Palio di Siena dell' Assunta 2023 Foto

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il cavallo Zio Frac, scosso dopo la caduta del fantino Carlo Sanna, ha trionfato nella tradizionale Carriera agostana in piazza del Campo. L'ultima vittoriaa Contrada'Oca risaliva a 10 anni fa, il 2 luglio 2013

L'il Palio di Siena del 16 agosto 2023. La contradacon il cavallo scosso, Zio Frac, in un Palio dell'Assunta caratterizzato da una serie di cadute. L'torna alla vittoria a 10 anni ...Alla stessa prima curva di San Martino è caduto anche il fantino dell'Carlo Sanna detto Brigante. Una corsa che sembrava senza storia fino all'ultima curva di San Martino quando è scivolato il ...L', che non vinceva da 10 anni (il 2 luglio 2013), è la contrada di Gianna Nannini, tornata a Siena per assistere al Palio di quest'anno. La cantante, che è stata invitata al palio dal sindaco ...

Palio Siena, vince contrada dell'Oca con cavallo scosso Agenzia ANSA

(Adnkronos) - L'Oca vince il Palio di Siena del 16 agosto 2023. La contrada vince con il cavallo scosso, Zio Frac, in un Palio ...Il rione di Fontebranda si aggiudica così la sua 66esima Carriera. L’Oca non vinceva dal 2 luglio 2013. Per Carlo Sanna detto Brigante che oggi ha vinto, da scosso, il suo secondo Palio, l’ultimo ...