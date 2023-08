Giornata altalenante per Piazza Affari che termina la seduta in netto calo, maglia nera tra le borse europee. L'Ftse Mib accusa un ribasso dello 0,93%, a 28.169 punti. Sale anche lo- Bund che si porta a 172 punti base. Meglio, come detto, le borse europee anche se nervose per i timori sulla tenuta dell'economia globale. Francoforte ha guadagnato lo 0,14%, mentre ...Lo- Bund si allarga e termina la giornata a 169,7 punti base. Il rendimento del decennale italiano tocca il 4,34 per cento. . 16 agosto 2023Lo- Bund si è avvicinato ai 170 punti, con il rendimento deldecennale che ha toccato il 4,35%. L' euro si conferma sopra gli 1,09 dollari. In altalena i titoli del settore bancario , ...

Lo spread Btp-Bund si allarga e chiude a 169,7 punti base Tiscali Notizie

Lo spread Btp-Bund si allarga e termina la giornata a 169,7 punti base. Il rendimento del decennale italiano tocca il 4,34 per cento. (ANSA). (ANSA) ...Non c’è motivo per cui lo spread non possa scendere a 50: tra i 7 Grandi l'economia italiana ha un saldo primario strutturale in surplus ...