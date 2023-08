Lo ' scosso' dell' Oca vince il Palio di Siena

19.52 Palio Siena: vince Oca,cavallo '' Dieci le contrade sulla pista di tufo in piazza del Campo per l'atto finale del Palio'Assunta 2023. A Siena il vincitore è il cavallo Zio Frac'Oca, dopo la caduta del fantino Carlo ...19.52 Palio Siena:vince cavallodi Oca Dieci le contrade sulla pista di tufo in piazza del Campo per l'atto finale del Palio'Assunta 2023. A Siena il vincitore è il cavallo Zio Frac'Oca, dopo la caduta del fantino ...... quello dedicato alla Madonna'Assunta che si è corso in piazza del Campo nella città toscana. L'Oca ha vinto con il cavallodopo la caduta del fantino Carlo Sanna detto Brigante . Palio, ...

Siena, l’Oca col cavallo scosso vince il Palio dell’Assunta La Repubblica Firenze.it

L’Oca vince il Palio di Siena del 16 agosto 2023. La contrada vince con il cavallo scosso, Zio Frac, in un Palio dell’Assunta caratterizzato da una serie di cadute. L’Oca torna alla vittoria a 10 anni ...La contrada dell'Oca ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna dell'Assunta con il cavallo 'scosso' Zio Frac dopo la caduta del fantino Carlo Sanna detto Brigante. L'Oca ha preso il ...