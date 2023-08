Lo “scippo” alla vecchietta a Reazione a Catena per indovinare «borsetta» E la Rai censura tutto – Il video

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Perfettamente coerente per alcuni decisamente fuori luogo per altri la frase usata da due concorrenti della trasmissione, che durante il popolare gioco L’intesa Vincente dovevano farla parolaal loro compagno di quadra. E ci sono riusciti benissimo, in appena cinque secondi, chiedendogli: «Cosa / piccoletta / prendi / d?». Scambio secco, lineare, che però non è piaciuto al conduttore Marco Liorni – «Ma che cosa state dicendo??», ha tuonato – e nemmenoregia, che hatolo scambio. Lo “” non è andato giù a Liorni, che ha annullato la giocata e tolto un punto ai «Dai e Dai» che sono comunque riusciti ad arrivare in finale e a laurearsi ...

Scambio secco, lineare, che però non è piaciuto al conduttore Marco Liorni - "Ma che cosa state dicendo", ha tuonato - e nemmenoregia, che ha censurato tutto lo scambio. Lo '' non è ...Perché non l'ho mai detto": Spollon lascia di sasso 'Cosa, piccoletta, prendivecchietta', hanno detto i concorrenti. Le parole dei 'Dai e dai' hanno evocato la scena di uno. Scena che ...Per arrivareparola "Borsetta" è stata data la seguente serie di termini: " Cosa, piccoletta, prendivecchietta ". Insomma, come indizio si è evocata l'immagine di uno. Una scelta, ...

Lo "scippo" alla vecchietta a Reazione a Catena per indovinare ... Open

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Il taglio dei fondi previsti dal Pnrr per rendere più veloce la linea Lamezia Terme-Catanzaro e la Sibari-Porto Salvo in Calabria, dirottando i soldi ad alcune grandi oper ...Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Trascorso il ferragosto e in ossequio al quotidiano spirito di contestazione, le opposizioni, stimolate da alcuni articoli di stampa, imputano al governo e in particolare ...